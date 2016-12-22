Microsoft отказалась от выводящего компьютеры из строя обновления

Компания Microsoft прекратила распространение обновления для операционных систем, которое привело к выходу из строя компьютеров на базе процессоров AMD. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Как поясняет The Verge, обновление, о котором идет речь, было призвано закрыть обнаруженные уязвимости под названиями Meltdown и Spectre, обнаруженные в начале года. Эти уязвимости позволяли хакерам похищать личные данные пользователей. Они затрагивают устройства, созданные на базе процессоров Intel, AMD и ARM Holdings.

«Microsoft coвместно с AMD работает над устранением проблемы и возобновлением обновлений безопасности для устройств AMD через центр обновлений Windows (Windows Update) и службы обновления Windows Server (WSUS)», — сказали РБК в корпорации. В Microsoft добавили, что некоторые процессоры AMD не соответствуют документации, ранее предоставленной Microsoft.

Компания выпустила 4 января обновление для операционных систем Windows 7,8 и 10, которое должно было закрыть обнаруженные уязвимости. После установки этого обновления пользователи, в чьих компьютерах был установлен процессор AMD, стали сообщать о том, что их устройства перестали загружаться. При попытке включения компьютеры с установленным обновлением показывали «синий экран смерти» (сообщение о критической ошибке).

Microsoft после многочисленных сообщений пользователей признала наличие проблемы. В описании патча на сайте компании говорится, что Microsoft «работает с AMD для устранения этой проблемы и как можно более скорого продолжения загрузки обновления системы безопасности».

Уязвимости Meltdown и Spectre, как отмечало издание The Register, присутствовали в большинстве устройств, выпущенных в течение последних десятилетий, однако обнаружить их удалось лишь недавно. Потенциально с помощью этих уязвимостей злоумышленники могут получить доступ к памяти ядра операционной системы и извлечь из него конфиденциальные данные. Эта уязвимость может быть обнаружена в системах Microsoft, Linux и операционных системах компании Apple. Так, 5 января в Apple признали наличие проблемы, пообещав закрыть уязвимость с помощью ближайшего обновления.