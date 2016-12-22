Один из лидеров ХАМАС случайно выстрелил себе в голову
Общество, 14:27
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Один из лидеров ХАМАС случайно выстрелил себе в голову
Один из основателей и лидеров движения ХАМАС, 62-летний Имад аль-Алами госпитализирован в городе Газа, после того как случайно выстрелил себе в голову из личного оружия. Об этом сообщает портал Samanews.
По словам представителя ХАМАС Фаузи Бархума, аль-Алами находится в критическом состоянии. Врачи сделали ему операцию.Аль-Алами в период с 1988 по 1990 год находился под арестом по обвинению в подстрекательстве и был изгнан из сектора Газа в 1994 году. После этого аль-Алами проживал в Иране и Сирии. Он вернулся на родину в 2012 году после обострения отношений с сирийскими властями. В 2014 году его дом подвергся бомбардировке со стороны израильских войск, в результате аль-Алами лишился ноги.