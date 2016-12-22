Стали известны измененные тарифы на проезд по трассе Москва — Петербург

На некоторых маршрутах скоростной трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург на участке от Москвы до Солнечногорска изменилась стоимость проезда. Об этом говорится в сообщении на сайте ГК «Автодор».

Так, выросли тарифы для легкового транспорта при движении по направлениям Москва — Шереметьево, Москва — Зеленоград, Москва — ММК (А107) и Зеленоград — Солнечногорск. Диапазон увеличения стоимости проезда составил от 10 до 50 руб. Вместе с тем скидка по транспондеру для всех транспортных средств составит 20%. Также изменится стоимость абонементов на проезд.

Кроме того, на данных участках до конца января 2018 года действует бесплатный проезд ночью (с 01:00 до 06:00) для легковых автомобилей с транспондерами.

Транспондер — устройство, которое дает возможность безостановочного скоростного проезда на пунктах взимания платы. Устройство устанавливается на лобовом стекле автомобиля. Для быстрой оплаты водителю достаточно снизить скорость до 20–30 км/ч, чтобы деньги автоматически списались с лицевого счета.