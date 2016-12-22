Симоньян рассказала о сообщениях от одноклассников после интервью CBS

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала о том, что на ее страницу в Facebook стали поступать сообщения от бывших одноклассников из Нью-Гэмпшира, а на почту приходят «длинные послания от американских учителей». Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

По ее словам, это произошло из-за «большого разоблачительного сюжета в главной передаче Америки» — в программе «60 минут» на телеканале CBS.

«Кажется, одну фамилию из февральского санкционного списка я уже знаю», — отметила Симоньян. В десятом классе она отправилась по обмену в город Бристоль в штате Нью-Гэмпшир, где занималась совершенствованием английского языка.

В интервью ведущей телепрограммы Лесли Шталь главред RT рассказала о том, что Россия не вмешивалась в президентские выборы в США 2016 года. Она отметила, что через пять лет «вы узнаете, что этого не было». По ее словам, за слухами о вмешательстве Москвы в выборы стоят американские спецслужбы. Симоньян подчеркнула, что RT не поддерживала кандидатуру Трампа на выборах, но при этом признала вину телеканала, который также не поддержал и Хиллари Клинтон.

В ходе интервью Шталь напомнила, что американские разведслужбы считают RT инструментом информационной войны. Симоньян в ответ предложила закрыть «настроенные против Путина» американские СМИ в России. «Антипутинская кампания не прекращается ни на один день. Всех закрыть? Согласны? Своими действиями они [власти США] камня на камне не оставляют от нашей репутации», — сказала главред телеканала.

Симоньян также отметила, что отношение россиян к американцам изменилось в 1999 году, после бомбежек Югославии. В России тогда посчитали действия США «совершенно несправедливыми, недопустимыми и незаконными, поскольку ООН не давала мандата на проведение этих авиаударов». В результате этого американцы «в одночасье потеряли нас [россиян]», добавила Симоньян.