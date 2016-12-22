СК начал проверку после гибели 4 человек при пожаре в Сергиевом Посаде

Следственный комитет (СК) начал проверку по факту гибели четырех человек, в том числе двух детей, при пожаре в Сергиевом Посаде. Об этом говорится в сообщении на сайте управления СК по Московской области.

Информация о возгорании в одном из домов по улице Бероунская поступила в правоохранительные органы 9 января. На месте пожара были найдены тела четверых человек. Следствие установило, что пожар начался на четвертом этаже жилого дома, а жильцы квартиры на пятом этаже насмерть отравились продуктами горения.

Ими оказались 35-летний мужчина, 28-летняя женщина и двое детей 2012 и 2014 года рождения. По предварительным данным, пожар спровоцировало короткое замыкание электропроводки.