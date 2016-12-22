В Москве при пожаре в офисном помещении пострадал человек
Общество, 06:59
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В Москве при пожаре в офисном помещении пострадал человек
В офисном помещении на востоке Москвы произошел пожар, в результате которого пострадал человек, сообщили агентству «Москва» в главном управлении МЧС по столице.
Сейчас ему оказывается медицинская помощь. Возгорание произошло в здании, которое находится по адресу: 2-я улица Энтузиастов дом 5, строение 36. «Пожарные ликвидировали загорание мебели на площади около 40 кв. м», — сказали в ведомстве. «В целях безопасности из здания было выведено порядка 30 человек», — добавили в МЧС.
По словам источника ТАСС, из-за возгорания были эвакуированы постояльцы хостела на востоке Москвы, их разместят в пункте временного размещения.