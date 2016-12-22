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В Великобритании осудили готовивших теракт мужчину и женщину
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В Великобритании осудили готовивших теракт мужчину и женщину
Политика, 05:15
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В Великобритании осудили готовивших теракт мужчину и женщину

Суд в Великобритании признал виновными в подготовке теракта мужчину и женщину, сообщает газета The Guardian.

По информации издания, 36-летний гражданин Судана, который приехал в Великобританию в 2014 году, познакомился с 33-летней жительницей Лондона на сайте знакомств. Женщина заинтересовала его, поскольку она работает фармацевтом и разбирается в химических веществах, необходимых для изготовления бомбы, пишет издание. В ходе общения, как отмечает газета, они обменивались видеороликами экстремистского характера.

​Мужчину задержали в декабре 2016 года. В его доме были обнаружены два из трех компонентов, необходимых для изготовления взрывного устройства, а также руководство по изготовлению. По словам мужчины, химические вещества не предназначались для изготовления бомбы.

Подозреваемые отрицали обвинения в подготовке теракта в период с ноября 2015 года по декабрь 2016 года, однако присяжные признали их виновными. Женщину осудили, поскольку, по мнению суда, она советовала своему напарнику, какие вещества необходимо купить для изготовления бомбы.

Теги: Великобритания , Теракт
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