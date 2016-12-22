Рогозин назвал сроки начала испытаний второго МС-21

Вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил, что испытания второго российского самолета МС-21-300 начнутся в конце февраля — начале марта. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Первый магистральный МС-21-300 уже совершил 33 испытательных полета. В конце февраля — начале марта к испытаниям присоединится второй самолет», — написал он. Рогозин отметил, что сборка второго авиалайнера завершается на Иркутском авиационном заводе.

Он добавил, что на заводе идет подготовка к запуску самолета в серийное производство в 2019 году.

В начале ноября 2017 года МС-21-300 совершил первый полет в подмосковном Жуковском, который продолжался более трех часов. В ходе полета определялись характеристики устойчивости и управляемости на высоте от 6 тыс. до 12 тыс. м. На аэродром в Жуковском самолет прилетел для продолжения летных испытаний, которые начались на Иркутском авиазаводе. В середине октября прошлого года он поднялся в воздух в Иркутске, после чего совершил шестичасовой беспосадочный перелет до Москвы. Самый первый пробный полет МС-21-300 состоялся 28 мая.

Российскими МС-21-300 октябре прошлого года​ заинтересовалась мексиканская авиакомпания Interjet. Объединенная авиастроительная корпорация обещала отправить первые самолеты в Мексику после 2021 года.