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Производитель GoPro сократит 20% персонала и перестанет делать дроны
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Производитель GoPro сократит 20% персонала и перестанет делать дроны
Бизнес, 00:10
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Производитель GoPro сократит 20% персонала и перестанет делать дроны

Американская компания — производитель камер GoPro объявила о сокращении более 20% сотрудников, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

GoPro сократит свыше 250 человек, после чего штат компании составит менее 1 тыс. человек.

Кроме того, американская компания больше не будет производить дроны. Такое решение было принято по итогам четвертого квартала 2017 года, которые «разочаровали» производителя. GoPro связала низкую прибыль от продажи своих беспилотников Karma с высокой конкуренцией на рынке дронов. Компания собирается продать запасы уже произведенных устройств, после чего уйдет с рынка беспилотников.

GoPro начала продажу дронов Karma в США сентябре 2016 года. Американская компания намеревалась составить конкуренцию китайской SZ DJI Technology Co., Ltd — лидеру рынка беспилотных летательных аппаратов. Вскоре после начала продаж GoPro отозвала 2,5 тыс. беспилотников из-за проблем с аккумуляторами, после чего проблема была устранена. В России дроны Karma стали продаваться в декабре 2017 года.​

Теги: дроны
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