В Кемеровской области в ДТП с грузовиком погибли пять человек
Общество, 08 янв, 23:21
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В Кемеровской области в ДТП с грузовиком погибли пять человек
В Кемеровской области произошло столкновение грузовика с автомобилем, сообщается на сайте главного управления МЧС по региону.
В результате аварии погибли пять человек, в том числе ребенок, сообщили ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района. В диспетчерской службе добавили, что, по предварительным данным, водитель машины марки Kia Ceed пошел на обгон попутного автомобиля, не убедившись в безопасности маневра. «Он выехал на встречную полосу, где в этот момент находился грузовик Volvo. Произошло лобовое столкновение», — сказал собеседник агентства.
На сайте МЧС говорится, что ДТП произошло на 176 км автодороги «Алтай-Кузбасс». Сообщение о происшествии поступило в 00:50 по местному времени (20:50 мск).