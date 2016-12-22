В Москве при столкновении пяти автомобилей погибла женщина

В Москве на Калужском шоссе столкнулись пять автомобилей, в результате чего погибла женщина. Об этом РБК сообщил источник в территориальном отделе МЧС и подтвердил источник в ГИБДД.

Авария произошла около 20:00 мск в районе 30 км шоссе. «Пять легковых автомобилей столкнулись на выезде из тоннеля», — уточнил источник в МЧС. Погибла 62-летняя женщина, водитель автомобиля Toyota. По словам источника в ГИБДД, причиной аварии стал гололед.

Источник «РИА Новости» в экстренных службах столицы сообщил, что женщина наехала на ограждение. Несколько водителей остановились, чтобы помочь ей, но в сложившейся ситуации «по инерции произошло столкновение четырех машин, в результате чего женщина погибла», рассказал собеседник агентства.

На месте происшествия в настоящий момент работают экстренные службы и сотрудники полиции.