Французского бизнесмена арестовали за финансирование кампании Саркози

Французский бизнесмен Александр Джухри арестован в Лондоне по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании экс-президента Франции Николя Саркози. Об этом сообщает издание L'Obs со ссылкой на источник в суде.

Финансовая прокуратура Парижа выдала международный ордер на арест проживающего в Швейцарии Джухри. «Предприниматель регулярно игнорировал вызовы представителей правосудия», — пояснил источник.

По данным издания, бизнесмен продал свою виллу в Каннах и направил вырученные средства на предвыборную кампанию Саркози.

В апреле 2013 года парижская проку​ратура возбудила дело о незаконном финансировании президентской кампании Саркози в 2007 году. Расследование связано с обвинениями бизнесмена Зияда Такиддина, заявившего о доказательствах финансирования предвыборной кампании французского президента со стороны Ливии. Сам Саркози опровергает эти обвинения франко-ливанского бизнесмена.