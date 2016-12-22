Вице-спикер псковского парламента скончался после ДТП

Вице-спикер псковского парламента Валентин Каленский скончался от травм, полученных в ДТП. Об этом говорится на сайте Псковского областного собрания депутатов.

«3 января Валентин Григорьевич попал в дорожно-транспортное происшествие, несколько дней провел в реанимации в тяжелейшем состоянии», — сказано в сообщении.

Как сообщает портал «Псковская лента новостей», авария произошла на трассе Псков — Рига в Печорском районе. Каленский был пассажиром автомобиля Toyota, столкнувшегося с трактором. Также в результате аварии пострадал водитель иномарки.