В Нью-Йорке загорелась Trump Tower

В здании Trump Tower в Нью-Йорке произошло возгорание. Как сообщает телеканал NBC, в результате пожара никто не пострадал.​

«Эвакуация не проводилась, пострадавших нет. Президент Дональд Трамп в момент инцидента находился в Белом доме», — сказано в сообщении.​ В настоящее время пожарные приступили к тушению огня.

Позднее Reuters со ссылкой на пожарный департамент Нью-Йорка сообщил о двух пострадавших.

Согласно видеозаписи, опубликованной очевидцем, над крышей здания виден столб дыма.

Здание загорелось в 6:58 утра по местному времени (14:58 мск).