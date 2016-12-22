В Нью-Йорке загорелась Trump Tower
Общество, 16:08
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В Нью-Йорке загорелась Trump Tower
В здании Trump Tower в Нью-Йорке произошло возгорание. Как сообщает телеканал NBC, в результате пожара никто не пострадал.
«Эвакуация не проводилась, пострадавших нет. Президент Дональд Трамп в момент инцидента находился в Белом доме», — сказано в сообщении. В настоящее время пожарные приступили к тушению огня.
Позднее Reuters со ссылкой на пожарный департамент Нью-Йорка сообщил о двух пострадавших.
Согласно видеозаписи, опубликованной очевидцем, над крышей здания виден столб дыма.
Здание загорелось в 6:58 утра по местному времени (14:58 мск).