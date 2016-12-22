В праздники пассажиропоток на границе Украины с Крымом сравнялся с летним

Пассажиропоток на российско-украинской границе в Крыму в новогодние праздники возрос до уровня летнего курортного сезона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального пограничного управления ФСБ.

«Только за сутки 31 декабря ушедшего года количество пересекающих государственную границу превысило 11 тыс. человек», — сказано в сообщении. По данным службы, пересекающие границу причиной поездки указывали желание «провести каникулы в кругу друзей и родственников».

В ФСБ отметили, что увеличение пассажиропотока прогнозировалось, поэтому очередей на границе не было.

В начале мая в ФСБ также сообщали об увеличении пассажиропотока в Крым из Украины. В службе отмечали, что с притоком въезжающих в Крым граждан растет и число недействительных документов, которые предъявляются на пограничных пунктах.

В свою очередь, представитель украинской погранслужбы Андрей Демченко опроверг эту информацию. «С 1 по 18 мая количество граждан, которые пересекли админграницу, составляет 108 тыс. человек, а количество транспортных средств — 19 тыс. В прошлом году за такой же период — 118 тыс. человек и 22 тыс. транспорта, то есть заметно уменьшение», — пояснял Демченко.