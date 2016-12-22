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NYSE подала заявку на регистрацию биржевых биткоин-фондов
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NYSE подала заявку на регистрацию биржевых биткоин-фондов
Финансы, 17:03
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NYSE подала заявку на регистрацию биржевых биткоин-фондов
Оператор биржи попросил у американского регулятора разрешение на листинг бумаг пяти индексных фондов, привязанных к торгующимся на Cboe и CME фьючерсным контрактам на биткоин
Фото: Andrew Kelly / Reuters

Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) рассчитывает запустить торги бумагами пяти индексных фондов (ETF) на основе фьючерсных контрактов на биткоин. Заявку на их создание оператор направил в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Созданием фондов займется управляющая компания Direxion Asset Management LLC, а торговаться бумаги, в случае одобрения заявки, будут на вторичном рынке — электронной биржевой площадке NYSE Arca (Archipelago Exchange).

Согласно заявке NYSE предлагает создать фонды, которые дадут инвесторам возможность играть на понижении и повышении курса криптовалюты на базе фьючерсных контрактов, котирующихся с декабря на двух чикагских биржах — Chicago Mercantile Exchange (CME) и Cboe Global Markets.

Три фонда из пяти будет рассчитано на «быков», то есть инвесторов, делающих ставку на рост курса биткоина. Это фонды Direxion Daily Bitcoin 1.25X Bull Shares, Direxion Daily Bitcoin 1.5X Bull Shares и Direxion Daily Bitcoin 2X Bull Shares, которые будут повторять 125, 150 и 200% динамики базового актива (то есть, например, если фьючерс на биткоин вырастет на 5%, бумаги Direxion Daily Bitcoin 1.5X Bull Shares должны вырасти в 1,5 раза сильнее — на 7,5%). Два других фонда — Direxion Daily Bitcoin Bear 1X Shares и Direxion Daily Bitcoin 2X Bear Shares — позволят заработать уже «медведям» и будут расти при падении курса криптовалюты на 100 и 200% от величины падения фьючерса на биткоин (например, если фьючерс на биткоин упадет на 5%, Direxion Daily Bitcoin 2X Bear Shares должен вырасти на 10%). Если инвестор не угадает направление рынка, он будет нести убытки, равные по величине потенциальной прибыли.

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Создание ETF на биткоин станет важным событием для рынка, считают эксперты. «Это сделает криптовалюту полноценным инвестиционным инструментом и подкрепит спрос на нее», — считает руководитель аналитического департамента УК БКС Никита Емельянов.

Это не первое предложение о создании биржевого индексного фонда, привязанного к курсу биткоина. Ранее в декабре чикагская биржа Cboe направила в SEC заявку на включение в листинг шести ETF, созданных компаниями GraniteShares, First Trust и REX.

Пока на рынке мало инструментов, позволяющих инвестировать в криптовалюты и технологию блокчейна, на которой базируются криптовалюты. Среди них, например, индикативный индекс биткоина NYXBT, который позволяет участникам рынка отслеживать рыночную цену биткоина. На базе этого индекса работает инвестиционный фонд Bitcoin Investment Trust’s (тикер — GBTC), стоимость бумаг которого привязана к цене биткоина. Также, например, в Швеции существует биржевая нота (ETN) на биткоин — Bitcoin Tracker One, которая торгуется на бирже NASDAQ Nordic в шведских кронах.

Автор: Людмила Петухова.
Теги: фьючерсы , биткоин , ETF
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