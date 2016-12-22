Средневековые часы с ратуши Праги отвезут на реставрацию

Власти Праги остановили средневековые часы, установленные на южной стене башни Староместской ратуши. Часы увезут на реставрацию, сообщает Associated Press.

Фото: Petr David Josek / AP

Механизм был остановлен в 9:00 по местному времени 8 января. «Часы, которые были установлены на башне мэрии в 1410 году, будут полностью разобраны, а их части отвезены для реставрацию», — сказано в сообщении.

Отмечается, что ратуша серьезно пострадала во время Второй мировой войны, а в послевоенный период ремонтные работы не проводились должным образом. По данным агентства, часы будут возвращены на башню в конце лета 2018 года.