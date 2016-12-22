В Индии рассмотрят отмену уголовного преследования однополых связей

Верховный суд Индии в понедельник, 8 января, постановил рассмотреть вопрос о декриминализации однополых связей. Как сообщает The Guardian, до октября 2018 года суд изучит обоснованность и правомерность соответствующей статьи Уголовного кодекса, после чего вынесет решение.

Нынешний Уголовный кодекс Индии принят в 1860 году, еще во времена британского колониализма. Ст. 377 подразумевает наказание вплоть до пожизненного заключения за «добровольную половую связь с мужчиной, женщиной или животным в нарушение естественного порядка вещей».

Индийские правозащитники из Народного союза за гражданские свободы (PUCL) в докладе 2001 года назвали сам язык статьи устаревшим и к тому же нечетким, допускающим широкое толкование. В современной Индии ст. 377 используется, по словам PUCL, в основном полицией при задержании представителей ЛГБТ в публичном месте, для шантажа и вымогательства.

Кроме того, говорится в докладе PUCL, ст. 377 широко используется для борьбы с педофилией, поэтому любые планы отменить действие статьи должны сопровождаться проектом отдельного закона по защите детей от сексуального насилия. По данным The Guardian, в 2015 году по ст. 377 было заведено свыше 1,3 тыс. дел, подавляющее большинство из них связано с насилием над детьми.

Попытки исправить или отменить ст. 377 Уголовного кодекса предпринял в 2009 году Высший суд Дели, назвав это положение противоречащим Конституции. В декабре 2013 года Верховный суд отменил это решение. Впоследствии ЛГБТ-активисты направили в Верховный суд жалобу, утверждая, что подобный запрет ставит их на грань ареста.

На этот раз Верховный суд встал на их сторону, отметив в августе 2017 года, что «ни одна группа людей, сделавших свой выбор, не должна находиться в состоянии постоянного страха». Выбор же, по словам суда, не должен выходить за рамки закона, но и сам закон не должен попирать конституционные права граждан. Эксперты Human Rights Watch назвали «лакмусовой бумажкой» то, как правительство и силовики будут реагировать на декриминализацию гей-связей.