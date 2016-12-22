Макрон подарит Си Цзиньпину лошадь из президентского полка

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе визита в Китай преподнесет председателю КНР Си Цзиньпину в подарок лошадь. Об этом со ссылкой на официального представителя Елисейского дворца сообщает Reuters.

«Для президента это имело большое значение, несмотря на то что перевозить лошадь по санитарным соображениям было очень сложно. Это [животное] символ французского совершенства», — сказал представитель.

По данным агентства, восьмилетний мерин по кличке Везувий был выбран Макроном в качестве подарка, после того как глава КНР «выразил свое восхищение» 104 всадникам, сопровождавшим его во время последнего визита в Париж в 2014 году. Сам лидер Франции счел подарок «беспрецедентным дипломатическим жестом».

Как отмечает Reuters, Франция предложила одну из лошадей президентского кавалерийского корпуса. Так президент Франции мог ответить на китайскую «панда-дипломатию», когда жена Макрона Брижит стала «крестной» панды, одолженной Пекином в зоопарк под Парижем.