Экс-министр экономики Казахстана на суде попросил прощения у Назарбаева

Находящийся под следствием экс-глава экономики Казахстана Куандык Бишимбаев на суде попросил прощения у президента Нурсултана Назарбаева, передает Tengrinews. Несмотря на это, своей вины он не признал.

Бишимбаев, обвиняемый в растрате и получении взятки, публично заявил, что «подвел» президента. «Я осознаю, что виноват перед президентом. Люди, которых я знаю, которых пригласил на работу: Жаксыбаев, Джакупов и другие, — подвели меня, я несу за это ответственность перед главой государства. За всю эту ситуацию и стыдно, и больно, что не оправдал доверие президента. Я так ошибся в подборе кадров. Приблизил людей, которые использовали меня и мое доверие. Я прошу у главы государства, у всего нашего народа прощения за это», — сказал он.

Также экс-министр подчеркнул, что «именно главе государства обязан всеми своими профессиональными достижениями». «Все задачи, которые президент ставил, все это делалось для граждан Казахстана: жилье, работа, рабочие места. Я глубоко признателен президенту за то, что мне, молодому человеку, он доверил и дал возможность служить ему и стране на самом высоком уровне», — сказал он.

Бишимбаев был задержан в январе 2017 года. Министерство экономики страны он возглавлял с 6 мая по 28 декабря 2016 года, став членом правительства в 36 лет. Ему предъявили обвинения в неоднократном получении взяток в особо крупном размере и растрате.