СМИ узнали об ухудшении состояния Олега Табакова

Состояние артиста Олега Табакова вновь ухудшилось. По данным телеканала РЕН ТВ, его вновь подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как сообщает телеканал со ссылкой на источники, медики зафиксировали понижение артериального давления у актера. Давление у актера поддерживается с помощью медикаментов. Его состояние оценивается как тяжелое.

В пятницу, 5 января, заммэра Москвы по социальным вопросам, заслуженный врач России Леонид Печатников сообщил об улучшении состояния Табакова. Он рассказал, что артист находится в сознании, разговаривает и у него появился аппетит. «У нас есть основания надеяться, но все непросто. Сколько продлится госпитализация, пока сказать не могу», — заявил Печатников. Он также добавил, что Табакова осматривал специально приглашенный врач из Германии.

О госпитализации 82-летнего Табакова стало известно в конце ноября. Причиной стало воспаление легких. Олег Табаков оказался в реанимации, все спектакли с участием актера были отменены.