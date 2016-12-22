Полиция начала проверку данных о минировании станции «Калужская» в Москве

Сотрудники оперативных служб проверяют информацию об угрозе взрыва на станции метро «Калужская» в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
На место выехали кинологи со служебными собаками, сказал он. По словам собеседника агентства, поезда продолжают следовать в штатном режиме.
Позже источник «РИА Новости» в экстренных службах столицы сообщил, что угроза взрыва на станции «Калужская» не подтвердилась.
Анонимные сообщения о минировании станций метро, а также общественных и административных зданий в российских городах начали поступать с середины сентября 2017 года. Ни одно из них не подтвердилось. По факту массовых звонков о минировании ФСБ 13 сентября возбудила уголовное дело по ст. 207 УК РФ (телефонный терроризм).
Через три месяца заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов заявил, что большая часть анонимных звонков об угрозах взрыва поступала в правоохранительные органы из Сирии.
Из-за волны таких сообщений был разработан законопроект, который ужесточает наказание за ложные сведения о подготовке терактов до десяти лет лишения свободы. Госдума одобрила законопроект в третьем чтении в декабре прошлого года.