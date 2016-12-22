СМИ назвали гранату причиной взрыва у метро в пригороде Стокгольма

Причиной взрыва у станции метро в пригороде Стокгольма могла стать детонация ручной гранаты. Об этом пишут шведские газеты Expressen и Aftonbladet со ссылкой на полицию.

Устройство взорвалось в руках у мужчины, который поднял неизвестный предмет с земли около станции Varby Gard. Позднее он умер в больнице. Его спутница также пострадала и была госпитализирована. Угрозы ее жизни нет. По версии полиции, они стали случайными жертвами.

Полиция не считает, что инцидент связан с терроризмом. Заведено уголовное дело об убийстве. Станция метро Varby Gard расположена в 15 км от центра Стокгольма. Информация о взрыве поступила в полицию примерно в 13.07 мск. Место происшествия оцеплено.