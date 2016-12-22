Навальный рассказал о слежке за ним в Петербурге

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, который сейчас находится в Санкт-Петербурге со своей супругой Юлией, заявил, что за ними следят неизвестные люди. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Второй день в Санкт-Петербурге за нами следят одни и те же чуваки. Мы с Юлей уже здороваемся с ними. Неприемлемо!» — написал он.

Начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко в разговоре с РБК отказался прокомментировать заявление Навального о слежке. «Информация об оперативно-разыскных мероприятиях относится к закрытой», — сказал он.

Алексей Навальный ранее неоднократно говорил, что за ним и членами его семьи ведется слежка. В июле 2017 года он заявил, что за ним «постоянно» следят российские спецслужбы. В начале прошлого года Басманный суд Москвы отказал Навальному в жалобе в отношении сотрудников Следственного комитета. Политик утверждал, что сотрудники СК следили за его женой и несовершеннолетней дочерью с помощью «технических средств».