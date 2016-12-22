В Сиднее зафиксировали рекордную за почти 80 лет жару

Метеорологическая служба Австралии зафиксировала в Сиднее рекордную за почти 80 лет температуру. Об этом сообщается на странице синоптиков штата Новый Южный Уэльс в Twitter.

Столбик термометра поднялся выше плюс 47 градусов. Последний раз такая температура фиксировалась в Сиднее в 1939 году. По данным ABC, из-за жары несколько человек госпитализированы.

В Москве 7 января температура воздуха на главной метеостанции на ВДНХ достигла отметки плюс 3,5 градуса. Это абсолютный рекорд для этого дня за почти 140-летнюю историю метеонаблюдений в столице.