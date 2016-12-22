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Патриарх Кирилл увидел угрозу в развитии цифровых технологий
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Патриарх Кирилл увидел угрозу в развитии цифровых технологий
Технологии и медиа, 16:54
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Патриарх Кирилл увидел угрозу в развитии цифровых технологий

Русская православная церковь (РПЦ) обеспокоена тем, что развитие цифровой экономики может ограничить свободу человека. Об этом патриарх Кирилл сказал в рождественском интервью телеканалу «Россия 1».

«Несомненно, внедрение цифровых технологий обеспечит большую эффективность процесса принятия решений, что, конечно, хорошо. Но у церкви есть еще и другое понятие — безопасность», — отметил он. По мнению РПЦ, современные технические средства «способны тотально ограничить человеческую свободу».

Патриарх Кирилл подчеркнул, что речь идет не только о возможности «злонамеренных людей или сил использовать цифровую технологию», поскольку «важен не только технологический, но и духовный уровень». В качестве примера он привел людей, которые говорят о необходимости отказаться от наличных денег и перейти только на электронные карточки. «А если вдруг в какой-то момент исторического развития доступ к этим карточкам будет открываться в ответ на вашу лояльность?» — задался вопросом патриарх. «Вот об этих опасностях сегодня церковь говорит во весь голос», — пояснил он.

В середине декабря 2017 года правительственная комиссия по использованию IT для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности утвердила четыре плана мероприятий по реализации программы «Цифровая экономика».

Министр связи Николай Никифоров тогда рассказал, что объем финансирования составляет порядка 520 млрд руб., из которых около 150 млрд руб. будут выделены из бюджета. По его словам, планируется также внебюджетное финансирование — свыше 300 млрд руб. «По сути, это средства крупнейших компаний, предприятий отрасли, которые так или иначе будут направлены на реализацию данных мероприятий», — пояснил Никифоров.

Он добавил, что реализация программы, которая рассчитана на период до 2024 года, начнется в январе текущего года.

Теги: угроза , Патриарх Кирилл , цифровая экономика
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