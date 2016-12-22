На Эльбрусе сорвался альпинист из Астрахани

Группа спасателей вышла на помощь альпинисту, сорвавшемуся на Эльбрусе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

«В 12:54 поступила информация, что на Эльбрусе в районе скал Пастухова на высоте 4900 метров над уровнем моря сорвался альпинист из Астрахани», — говорится в сообщении.

На помощь вышли шестеро спасателей. Детали происшествия устанавливаются.

Южный региональный центр МЧС предупредил о возможности схода снежных лавин в ближайшие сутки в горах Северного Кавказа.

«С 18:00 7 января до 18:00 8 января в горах Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Дагестана выше 1000 м лавиноопасно», — говорится в сообщении.