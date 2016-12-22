Пумы в новосибирском зоопарке впервые за пять лет принесли потомство

В зоопарке Новосибирска у пары пум — Миланы и Гудзона — родились детеныши. Об этом сообщается на сайте зоопарка.

Фото: zoonovosib.ru

«Самка Милана родила в конце ноября и, как все кошки, первые недели скрывала малышей, редко выходила из укрытия. Наши пумы круглогодично живут на улице, у них хорошо утепленный домик, куда так просто не заглянешь. Мы не стали их тревожить, и потому точно еще не знаем, сколько у Миланы детенышей. Пока мы видели одного», — приводятся в сообщении слова завотделом хищных животных Розы Соловьевой.

Она отметила, что детенышей пум в зоопарке не было уже пять лет. Обычно в помете у пум от одного до шести детенышей. Один из малышей уже выходит из домика и ест мясо. В зоопарке отметили, что задачи увеличить популяцию нет, животные содержатся в образовательных целях.

В Новосибирском зоопарке пумы живут с 1967 года. Сейчас здесь находится взрослая пара: Гудзону 14 лет, Милане — 10 лет.