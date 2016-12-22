В Красноярске задержанный поджег отдел полиции №10, сообщается на сайте главного управления МВД по региону. Инцидент произошел около 4:00 по местному времени (00:00 мск).

«На первом этаже отдела полиции произошло незначительное возгорание, которое вызвало сильное задымление в здании», — говорится в сообщении. На момент возгорания в здании находились девять сотрудников полиции, спустя 20 минут огонь удалось ликвидировать.

Пострадавших нет, также не пострадали служебные документы. ​По подозрению в совершении поджога задержали неоднократно судимого мужчину 1976 года рождения. В отдел полиции ранее его доставили для разбирательства «за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и хулиганские действия».

По факту поджога возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога).