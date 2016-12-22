В общежитии колонии строгого режима под Якутском произошел пожар

В общежитии исправительной колонии №7 в пригороде Якутска произошел пожар. Были эвакуированы 124 человека, пострадавших нет, сообщает НВК САХА со ссылкой на Управление федеральной службы исполнения наказаний по Республике Саха.

ЧП произошло 7 января в двухэтажном общежитии отряда №1, в помещении для хранения личных вещей осужденных. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электросети.

Позже возгорание было ликвидировано, пожарные проливают отдельные конструкции здания.

По данным информационного агентства ЯСИА, колония находится в Новой Табаге. Возгорание произошло на площади 10х12 кв. м.

В группе Novosti_yakutska в Instagram опубликовано видео пожара. На ролике виден дым, который идет от горящих зданий.

https://www.instagram.com/p/BdovuhWgXFX/?taken-by=novosti_yakutska