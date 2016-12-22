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В возрасте 94 лет умерла психолог и академик РАН Нина Талызина
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В возрасте 94 лет умерла психолог и академик РАН Нина Талызина
Общество, 07:32
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В возрасте 94 лет умерла психолог и академик РАН Нина Талызина

Умерла Нина Талызина — академик Российской академии образования (РАН), психолог, профессор кафедры психологии образования и педагогики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Она скончалась на 95-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МГУ.

В пресс-службе отметили «высочайшую ответственность и профессионализм, трудолюбие и доброжелательность, удивительное сочетание личной скромности и неугасаемого оптимизма» Талызиной. «Профессора, студенты и сотрудники Московского университета глубоко скорбят вместе с родными и близкими Нины Федоровны», — добавили в МГУ.

Нина Талызина основала всемирно известную научную школу, которая базируется на деятельностной теории учения. Талызина является лауреатом премии президента России в области образования, премии М. В. Ломоносова. Она работала в МГУ с 1 сентября 1950 года и до последнего времени читала там курсы лекций, уточняет пресс-служба.

Талызина работала над книгой «Деятельностная теория учения», сейчас она готовится к печати. За время работы на факультете она подготовила более 400 публикаций, которые широко известны в России и за рубежом.

Ранее источник «Московского Комсомольца» в медицинских кругах сообщал, что ​Талызина умерла после болезни в клинике ОАО «Медицина».

Теги: МГУ имени М.В. Ломоносова , умерла , психолог
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