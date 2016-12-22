В возрасте 94 лет умерла психолог и академик РАН Нина Талызина

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При столкновении двух кораблей у берегов Китая пропали 32 моряка

Трамп заявил об «абсолютной готовности» к переговорам с Ким Чен Ыном

Посольство России поблагодарило Госдеп за помощь с вылетами «Аэрофлота»

Ким Чен Ын распорядился нормализовать отношения с Южной Кореей

В США подали иск на Вайнштейна и экс-зампрокурора нью-йоркского Бронкса

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Новым вице-президентом Эквадора была избрана Мария Алехандра Викунья

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При тушении пожара в общежитии академии ВС в Москве спасли шесть человек

Аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке ограничил прием рейсов

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Власти Саудовской Аравии объяснили арест 11 принцев

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В России начались летные испытания истребителя Т-50 пятого поколения

Иск ЕС о взыскании с России €1,4 млрд за «свиное эмбарго» поступил в суд

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В Баку 12 человек пострадали в ДТП с участием автобуса

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Трамп назвал себя «стабильно гениальным»