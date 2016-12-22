При тушении пожара в общежитии академии ВС в Москве спасли шесть человек
Общество, 02:15
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При тушении пожара в общежитии академии ВС в Москве спасли шесть человек
Шесть человек были спасены при тушении пожара в общежитии Общевойсковой академии вооруженных сил России в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по столице.
Возгорание произошло на площади 4 кв. м на пятом этаже общежития в ночь на 7 января. Здание находится по адресу: Новоконюшенный переулок, дом 3.
Пожар уже потушен, пострадавших нет.
Ранее «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник сообщало, что из здания загоревшегося общежития было спасено четыре человека.
Пожар произошел из-за замыкания электропроводки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России. Возгорание произошло в 0:00 мск и было потушено в 0:25 мск.