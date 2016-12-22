Появилось видео перестрелки в Санкт-Петербурге

В Сети появилось видео, снятое очевидцем перестрелки на проспекте Ветеранов в Санкт-Петербурге. Ролик опубликовал портал Piter.tv.

Портал отмечает, что инцидент произошел неподалеку от торгового центра «Ульянка» около дома №109.

Видео: Piter.tv

На видео слышны звуки нескольких выстрелов. После этого по тротуару бегут девять молодых людей, одетых в черное. Они покидают место происшествия. В руках одного из них виден предмет, похожий на пистолет.

Ранее в полиции сообщили о начале проверки по факту инцидента. По предварительной информации, в результате перестрелки пострадала проходившая мимо женщина. В нее попала пуля, выпущенная из травматического пистолета.