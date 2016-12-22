Появилось видео перестрелки в Санкт-Петербурге
Общество, 06 янв, 20:32
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Появилось видео перестрелки в Санкт-Петербурге
В Сети появилось видео, снятое очевидцем перестрелки на проспекте Ветеранов в Санкт-Петербурге. Ролик опубликовал портал Piter.tv.
Портал отмечает, что инцидент произошел неподалеку от торгового центра «Ульянка» около дома №109.
На видео слышны звуки нескольких выстрелов. После этого по тротуару бегут девять молодых людей, одетых в черное. Они покидают место происшествия. В руках одного из них виден предмет, похожий на пистолет.
Ранее в полиции сообщили о начале проверки по факту инцидента. По предварительной информации, в результате перестрелки пострадала проходившая мимо женщина. В нее попала пуля, выпущенная из травматического пистолета.