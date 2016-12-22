СКР проведет проверку смерти пожилой пациентки в больнице Петербурга

В Санкт-Петербурге следователи проверят обстоятельства смерти пенсионерки, скончавшейся в больнице. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Ранее о смерти женщины сообщил портал 78.ru со ссылкой на ее внука. По его словам, женщина 1937 года рождения скончалась после пяти часов ожидания помощи. Из них три часа она провела в приемном отделении. По словам мужчины, он вызвал скорую, когда стало понятно, что женщина находится в прединсультном состоянии. Она была доставлена в больницу №15.

«С 14:00 до 19:00 к бабушке подошли два раза медсестры, чтобы померить давление и дать таблетку валидола. На мои вопросы «где врач?» мне отвечали, что он сейчас не может подойти. Человек просидел пять часов без адекватной помощи. Без пяти семь мне пришлось уйти из больницы, а спустя некоторое время нам позвонили и сказали, что бабушка умерла», — рассказал он.

Следственный комитет проводит доследственную проверку в связи со случившимся.