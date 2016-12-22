Синоптики рассказали о погоде на Рождество в Москве
Общество, 17:01
0
Синоптики рассказали о погоде на Рождество в Москве
В Москве на Рождество, 7 января, «будет теплая погода» с небольшими осадками. Таким прогнозом в беседе с РБК поделился начальник ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
«Продолжается тенденция декабря, декабрь был аномально теплым, и первые пять суток января идут выше нормы на 10 градусов. Циклон, который стоит у Балтики, несет теплый воздух, поэтому сегодня-завтра будет облачно, небольшие осадки», — сообщил Цыганков.
Он уточнил, что осадки ожидаются в виде мороси и местами мокрого снега. По его словам, такая пасмурная погода продлится до 11 января.
«В Москве завтра, 7 января, 0 — +2. Ветер юго-западный 5–10 м/с, порывы местами до 15 м/c», — добавил представитель Росгидромета.