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Малайзия возобновила поиски пропавшего в 2014 году лайнера MH370
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Малайзия возобновила поиски пропавшего в 2014 году лайнера MH370
Общество, 14:26
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Малайзия возобновила поиски пропавшего в 2014 году лайнера MH370

Власти Малайзии возобновили поиск лайнера MH370, пропавшего в 2014 году, сообщает Channel News Asia со ссылкой на сообщение, которое получили родственники пассажиров исчезнувшего самолета. Поиском следов крушения займется американская компания Ocean Infinity.

Информацию об этом подтверждает австралийское издание ABC со ссылкой на заявление министра транспорта страны Лиу Тионг Лай. По его словам, поиски будут вестись по принципу «нет результата — нет оплаты». Компания получит вознаграждение от малайзийских властей только в том случае, если ей удастся обнаружить следы исчезнувшего корабля. Поиск будет вестись с помощью судна Seabed Constructor, которое уже направилось в предполагаемую зону поиска. На борту судна находятся несколько подводных аппаратов, которые помогут обследовать морское дно в поисках обломков.

Инициатива о возобновлении поисков самолета исходила от Ocean Infinity, которая объявила о планах заключить соответствующий контракт с властями Малайзии. Официально поиски самолета были завершены в январе 2017 года.

Boeing 777-200, следовавший рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин​, пропал 8 марта 2014 года над Индийским океаном. На борту самолета находилось 239 человек. Поиски пропавшего борта велись несколько лет. Летом 2015 года фрагмент самолета был обнаружен на берегу острова Реюньон, однако иных следов катастрофы обнаружить не удалось.

Теги: Малайзия , MH370
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