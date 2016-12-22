В Индии четверо полицейских погибли при взрыве бомбы

На севере Индии в штате Джамму и Кашмир произошел взрыв самодельного взрывного устройства. Его жертвами стали четверо полицейских, сообщает The Times of India со ссылкой на данные полиции.

Взрыв произошел в городе Сопор. Террористы заложили бомбу возле магазина на торговой улице и подорвали ее во время прохода полицейского патруля. Фотографии с места взрыва в своем Twitter опубликовало издание ANI.

Штат Джамму и Кашмир является спорной территорией для Индии и Пакистана. В Пакистане, который после раздела двух государств в 1947 году также контролирует часть территории Кашмира, называют этот штат оккупированной территорией. На территории штата действуют сепаратистские исламистские группы, выст​упающие за отделение от Индии. В сентябре 2016 года во время нападения боевиков в штате погибли девять индийских военнослужащих. Позднее в том же районе произошла перестрелка между индийскими и пакистанскими военнослужащими, в результате которой погибли два солдата из Пакистана.