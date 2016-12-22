Поклонская ответила на заявление об оставшемся у нее гражданстве Украины

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала РБК заявление депутата Верховной рады Украины Сергея Лещенко, сообщившего о сохранившемся у нее украинском гражданстве. В ответ на это она порекомендовала депутатам Рады «разобраться со своим американским гражданством».

О сохранившемся у Поклонской украинском паспорте Лещенко ранее заявил со ссылкой на сообщение, поступившее из Государственной миграционной службы Украины в ответ на его запрос. Поклонская отметила, что подав подобный запрос депутат выразил недоверие украинской генпрокуратуре. «Поражаюсь «заботой и нежеланием расстаться» со мной депутатами Верховной рады Украины. Радует, что здравый смысл берет свое и депутат, выразив недоверие генеральному прокурору Украины, его перепроверяет. Вдруг следователь чего напишет не то в графе гражданство у «особо опасного преступника», — заявила Поклонская.

Поклонская вновь опровергла наличие у нее украинского гражданства. Ранее она заявляла, что указ о лишении ее гражданства был подписан Виктором Януковичем, на тот момент покинувшим Украину. «Хочу расстроить депутата Рады, гражданство у меня одно — России, и действительно, как указано в ответе Государственной миграционной службы Украины, на который ссылается депутат, закон о гражданстве ни мной, ни крымчанами не нарушался. Как прокурор заявляю, что закон был нарушен людьми, устроившими государственный переворот на Украине в 2013–2014 годах и захватившими власть», — заявила Поклонская.

«К сведению депутата, волнующегося за мое гражданство, скажу, что народы России и Украины неделимы. Мы один народ, веками вместе! Могу пожелать депутатам Рады разобраться со своим американским гражданством», — добавила она.

Как ранее сообщил депутат Рады Серегй Лещенко, в миграционной службе Украины опровергли факт лишения Поклонской украинского гражданства. В связи с этим Лещенко напомнил, что по российскому законодательству Поклонская не могла быть избрана в Госдуму при наличии у нее двойного гражданства.

По законодательству Украины, решение о лишении гражданства принимается президентом страны. Как утверждает Поклонская, украинского гражданства ее лишил Виктор Янукович в марте 2014 года. При этом с февраля того же года он был отстранен от власти решением Верховной рады.