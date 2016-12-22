В московском метро за год изъяли 17 тыс. единиц оружия

В 2017 году служба безопасности Московского метрополитена изъяла у пассажиров 17 тыс. единиц оружия разных видов. Об этом, как передает агентство «Москва», сообщил ​руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Всего за год у пассажиров в досмотровых зонах было изъято 260 тыс. различных опасных предметов. Это число увеличилось в три раза по сравнению с прошлым годом. «Досмотровые зоны функционируют и во время праздников — по поручению мэра меры безопасности усилены на всем городском транспорте», — отметил Ликсутов. Всего в 2017 году в метро были досмотрены 84 млн человек и 42 млн единиц багажа.

Досмотровые зоны в московском метро оборудованы металлодетекторами, взрывозащитными контейнерами, обнаружителями следов взрывчатых веществ, аппаратурой радиационного контроля и просвечивающей установкой. Ликсутов отметил, что к чемпионату мира по футболу будет увеличено число инспекторов, проводящих досмотр пассажиров.