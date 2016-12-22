В Бразилии полиция опросит президента по делу о коррупции

В Бразилии полиция подготовила список вопросов для президента страны Мишеля Темера в связи с расследованием дела о коррупции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя властей.
Всего в списке вопросов 50 пунктов. Все они касаются дела о предполагаемой коррупционной схеме вокруг указа Темера о продлении срока контрактов для логистических компаний, обслуживающих бразильские порты. Следствие подозревает, что этот указ был издан в интересах компании Rodrimar SA, которая обслуживает порт Сантос в штате Сан-Паулу. Этот порт является крупнейшим в Бразилии. Полиция подозревает президента в получении взятки в обмен на продление контракта с Rodrimar SA.
В пресс-службе президента уже заявили, что Темер готов дать ответы на вопросы полиции. При этом глава государства отрицает какую-либо причастность к коррупционным схемам.
Расследование дела о коррупции в отношении Темера идет с лета 2017 года. Президента обвиняют в получении взятки в размере порядка $150 тыс. от мясоперерабатывающей компании JBS. Несмотря на это, в октябре комитет по Конституции и правосудию нижней палаты парламента Бразилии проголосовал против предъявления обвинений Темеру.