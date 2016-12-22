Власти Эстонии допустили снос мемориала советским морякам в Таллине

Мемориал ​Маарьямяэ в Таллине, посвященный советским морякам, может быть демонтирован из-за угрозы разрушения. Об этом, как сообщает Vikerraadio, заявил министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу.

Рейнсалу сообщил, что стоимость реконструкции мемориала может составить порядка €1 млн. По его словам, в настоящее время памятник находится под угрозой разрушения и представляет опасность для местных жителей. «Вопрос в том, чтобы мемориал не был опасным, и если необходимо, придется что-то забетонировать или снести», — заявил он.

При этом Рейнсалу отметил, что мемориал не внесен в список памятников. По его мнению, в мемориале и расположенных вокруг него объектах «нет святыни».

В декабре прошлого года в районе Маарьямяэ, как сообщал портал Maaleht, начались работы по созданию мемориала памяти жертв коммунистического режима. По планам, мемориал будет состоять из сада и нескольких стен, образующих коридор, в котором будут размещены таблички с именами эстонцев, погибших в годы советской власти.

Мемориал Маарьямяэ посвящен Ледовому переходу 1918 года, в ходе которого корабли Балтийского флота были эвакуированы из Ревеля (нынешнего Таллина) и Гельсингфорса (нынешний Хельсинки) в Кронштадт, для того чтобы избежать их захвата немецкими и финскими властями. Мемориал представляет собой 35-метровый обелиск на берегу Таллинского залива.

В 2007 году эстонские власти приняли решение о демонтаже и переносе памятника советским воинам из центра Таллина, известного как Бронзовый солдат. Демонтаж памятника сопровождался массовыми протестами, в которых пострадали около 50 человек. Еще один участник протеста, 20-летний россиянин Дмитрий Ганин, погиб. В ходе беспорядков его ударили ножом.