В Нижегородской области в аварии с бензовозом погибли пять человек
Общество, 10:46
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В Нижегородской области в аварии с бензовозом погибли пять человек
В Нижегородской области в результате аварии с участием бензовоза и легкового автомобиля погибли пять человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального ГИБДД.
ДТП произошло на 211-м км трассы Нижний Новгород — Саратов. На дороге столкнулись бензовоз МАН и автомобиль ВАЗ 2114. Жертвами аварии стали водитель и пассажиры легковой машины.
Накануне в Подмосковье в результате ДТП с участием трех автомобилей погибли три человека. Среди жертв оказались двое детей. Авария произошла на автодороге Руза — Тетерино.