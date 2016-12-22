Закат эры ПК: причины и следствия

Поклонская ответила на заявление об оставшемся у нее гражданстве Украины

В московском метро за год изъяли 17 тыс. единиц оружия

Определились призеры молодежного чемпионата мира по хоккею

Минобороны прокомментировало видео перехвата Су-30 над Балтикой

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В Бразилии полиция опросит президента по делу о коррупции

Самый дорогой защитник принес «Ливерпулю» победу в дебютном матче

СМИ узнали о заморозке помощи Палестине на $125 млн после твита Трампа

Власти Эстонии допустили снос мемориала советским морякам в Таллине

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В Нижегородской области в аварии с бензовозом погибли пять человек

Первым зимним новичком «Челси» стал футболист сборной Англии

В Киеве рассказали о сохранившемся у Поклонской гражданстве Украины

Компания Ахметова ответила на заморозку активов на сумму $820 млн

Семейный бизнес: как работает мебельная мастерская Ладыгиных

Российский дипломат возглавит расследование гибели миротворцев в Конго

Правительство упростило подачу документов на усыновление

СМИ назвали предполагаемую причину смерти Чехова

Роботы наступают: какие андроиды удивляли нас в 2017 году

Трамп запросил у конгресса $18 млрд на стену на границе с Мексикой

«Гуру развивающихся рынков» Марк Мобиус объявил об уходе на пенсию

В Пентагоне назвали дату публикации оборонной стратегии США

Мадуро объявил о выпуске 100 млн венесуэльской криптовалюты El Petro

В США не нашли доказательств планам России вмешаться в выборы 2018 года

Постпред Ирана в ООН рассказал об истории вмешательства США в дела страны

В аэропорту Торонто столкнулись два самолета

США примут решение по ядерной сделке с Ираном в течение недели

ВВС США опубликовали видео перехвата Су-30 в ноябре и декабре

В США племянника бывшего генсека ООН признали виновным в коррупции