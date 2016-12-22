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В Киеве рассказали о сохранившемся у Поклонской гражданстве Украины
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В Киеве рассказали о сохранившемся у Поклонской гражданстве Украины
Украинский кризис, 10:35
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В Киеве рассказали о сохранившемся у Поклонской гражданстве Украины

Депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская сохраняет гражданство Украины,​ и у миграционной службы нет данных об утрате ею украинского паспорта. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил депутат Верховной рады Сергей Лещенко.​

По словам Лещенко, запрос о статусе гражданства Поклонской он направил в Государственную миграционную службу Украины (ГМС). В ГМС сообщили депутату, что Поклонская не была лишена гражданства, поскольку для этого нет оснований. «В настоящий момент ГМС не имеет документально подтвержденной информации для постановки вопроса об утрате Поклонской гражданства Украины», — процитировал депутат ответ миграционной службы. При этом он отметил, что Поклонская не могла стать депутатом российского парламента с украинским гражданством. «А у них (в ГМС Украины. — РБК) нет данных о том, что она нарушила закон о гражданстве Украины», — подчеркнул он.

В октябре информацию о том, что Поклонская остается гражданкой Украины, подтвердили в администрации президента Украины. Согласно украинскому законодательству именно президент может принять решение о лишении гражданства по представлению миграционных или дипломатических органов.

Комментируя сообщения о сохранившемся у нее украинском гражданстве, Поклонская ранее заявляла, что указ о лишении ее гражданства был подписан Виктором Януковичем 21 марта. В этот момент Янукович находился в Ростове-на-Дону и был отстранен от власти решением Верховной рады. В то же время сама Поклонская утверждает, что к этому времени Янукович все еще оставался легитимным президентом.

Наталья Поклонская стала депутатом Госдумы в 2016 году. Согласно российскому законодательству, лицо с двойным гражданством не может быть избрано в состав парламента.

Теги: Украина , гражданство , Наталья Поклонская
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