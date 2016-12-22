В Канаде в аэропорту Торонто столкнулись два самолета. В Boeing авиакомпании WestJet, на борту которого были 168 пассажиров, врезался самолет авиакомпании Sunwing, который покидал стоянку. В результате инцидента пострадавших нет

Фото: Todd Korol / Reuters

В международном аэропорту Лестера Пирсона в Торонто столкнулись два самолета.

В Boeing 737-800 авиакомпании WestJet, который прибыл рейсом из Канкуна, врезался покидавший стоянку самолет авиакомпании Sunwing. Об этом говорится в сообщении WestJet на официальной странице в Twitter. На борту лайнера WestJet находились 168 человек.

Все пассажиры прибывшего из Канкуна самолета и экипаж воздушного судна были эвакуированы, никто не пострадал, уточнила авиакомпания в отдельном сообщении.

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Инцидент произошел у Терминала 3, уточняется в Twitter аэропорта. Происшествие привело к задержке рейсов, которые должны были отправляться из этого терминала, однако в остальном на работу аэропорта не повлияло. Правоохранительные органы ведут расследование. ​

Как уточняет CTV News, на борту второго самолета, тип которого не называется, начался пожар. Однако пассажиров в этот момент на нем не было.