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В США племянника бывшего генсека ООН признали виновным в коррупции
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В США племянника бывшего генсека ООН признали виновным в коррупции
Политика, 03:47
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В США племянника бывшего генсека ООН признали виновным в коррупции

В США окружной суд Манхэттена признал виновным племянника бывшего генерального секретаря ООН Пан Ги Муна Пан Чу Хена в нарушении законов о коррупции и в сговоре. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, на суде Пан Чу Хен признался, что в 2014 году и 2015 году он пытался организовать процесс передачи взятки, чтобы обезопасить сделку по продаже строительного комплекса Landmark 72 в столице Вьетнама Ханой. Здания принадлежали корейской строительной фирме Keangnam Enterprises Co Ltd., руководителем которой был отец обвиняемого Пан Ки-санг.

Пан Чу Хен рассказал, что он полагал, что взятка в размере $500 тыс. попадет в суверенный фонд Катара. Деньги должен был передать нью-йоркский дизайнер и блоггер Малькольм Харрис. Подсудимый сказал, что на самом деле у Харриса не было связей с катарскими чиновниками, и он просто оставил деньги себе. « Я знал, что я делал плохие вещи», — заявил подсудимый.

Прокуроры заявили, что Чу Хен согласился заплатить еще $2 млн, чтобы закрыть сделку.

По делу о взятке также проходит брат бывшего генерального секретаря ООН Пан Ги Сан. Он и племянник Пан Ги Муна в США подозреваются в том, что хотели дать взятку в размере $800 млн чиновниками ближневосточных стран.

Пан Чу Хен был брокером по недвижимости в Нью-Йорке, а Пан Ги Сан занимал должность советника Keangnam Enterprises Co Ltd.

Следователи полагают, что в 2013 году у Keangnam были проблемы с ликвидностью, и представители фирмы попросили Пан Чу Хена найти инвестора для их вьетнамского комплекса. В обмен компания пообещала ему заплатить $5 млн комиссии. Организатором коррупционной схемы был Пан Ги Сан. Мальком Харрис был посредником. Он требовал сначала выплатить$500 тыс, а затем еще $2 млн при закрытии продажи. В результате сделка так и не состоялась.

Теги: взятка , Коррупция , Инвестиции
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