Под Лос-Анджелесом жертвами стрельбы стали четыре человека

В США к северу от города Лос-Анджелес застрелены четыре человека. Об этом сообщается в Twitter местной полиции.

Как отмечается в сообщении, инцидент произошел в городе Санта-Кларита.

Местный телеканал KTLA со ссылкой на шерифа сообщает, что доме были найдены тела мужчины, двух женщин и мальчика. На данный момент пока полиция не определила подозреваемого.

Телеканал ABC отмечает, что трупы были найдены в доме, в котором работал центр присмотра за детьми. По словам соседа, погибшая женщина работала там пару дней в неделю, а ее муж был водителем. Собеседники телеканала рассказали, что у пары была дочка подросткового возраста и 11-летний сын.