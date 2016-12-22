Умер актер сериала «Стар Трек»

Актер Джон Пол Стюер, известный ролью в сериале «Стар Трек: Следующее поколение», умер в возрасте 33 лет. Об этом в Facebook сообщили члены группы P.R.O.B.L.E.M.S, солистом которой он был.
Участники коллектива отметили, что работали со Стюером, выступавшим под псевдонимом Джонни Джуэлс, чуть больше года, но за это время дали множество концертов и выпустили лучший релиз в истории группы. «Мы потеряли певца, но, более того, мы потеряли друга», — отметили они.
Отмечается, что Стюер скончался еще 1 января.
Стюер родился 27 марта 1984 года и начал сниматься в трехлетнем возрасте. В «Стар Треке» он сыграл Александра Роженко (клингонца, усыновленного землянами Сергеем и Еленой Роженко). В первом сезоне сериала «Грейс в огне» актер исполнил роль Квентина, старшего сына главной героини. Всего в его фильмографии девять фильмов. Позже он начал заниматься музыкой.