Умер актер сериала «Стар Трек»

Актер Джон Пол Стюер, известный ролью в сериале «Стар Трек: Следующее поколение», умер в возрасте 33 лет. Об этом в Facebook сообщили члены группы P.R.O.B.L.E.M.S, солистом которой он был.

Джон Пол Стюер (Фото: Jonny P. Jewels / Facebook)

Участники коллектива отметили, что работали со Стюером, выступавшим под псевдонимом Джонни Джуэлс, чуть больше года, но за это время дали множество концертов и выпустили лучший релиз в истории группы. «Мы потеряли певца, но, более того, мы потеряли друга», — отметили они.

Отмечается, что Стюер скончался еще 1 января.

Стюер родился 27 марта 1984 года и начал сниматься в трехлетнем возрасте. В «Стар Треке» он сыграл Александра Роженко (клингонца, усыновленного землянами Сергеем и Еленой Роженко). В первом сезоне сериала «Грейс в огне» актер исполнил роль Квентина, старшего сына главной героини. Всего в его фильмографии девять фильмов. Позже он начал заниматься музыкой.