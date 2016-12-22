В Киеве сообщили о возвращении задержанных в Сирии украинских моряков

Украинским морякам, с августа 2017 года находившимся на арестованном судне в сирийском порту, отдали паспорта, они планируют вернуться на Украину. Об этом со ссылкой на представителя департамента консульской службы МИД страны Василия Кирилича сообщает «Украинская правда».

По его словам, 5 января украинский консул встретил их на ливанской границе. Посольство страны в Ливане оплатило морякам авиабилеты до Украины. Их прибытие на Украину ожидается в пятницу.

Десять моряков находились на судне «Старшина Деров» в порту Тартус. Вернуться они не могли из-за долгов судовладельца, турецкой компании. Морякам при заключении контракта обещали, что они отправятся в Ливан, и отобрали документы, чтобы они «они сидели на борту и не бродили где-то».

В марте 2017 года стало известно о задержании в Ливии сухогруза «Мерле» с россиянами на борту. Судно доставляло в ливийский порт металлолом из Турции. Торговля этим материалом в стране запрещена. В апреле пятеро из семерых членов экипажа вернулись в Россию. Еще два моряка прибыли на родину в начале мая.