В США губернаторы пообещали бороться с планом Трампа по бурению скважин

Губернатор штата Калифорния Джерри Браун заявил, что будет бороться против планов администрации президента США Дональда Трампа, которая намерена разрешить продажу новых прав на бурение нефтегазовых скважин в Атлантике и Арктике. Об этом сообщает Associated Press.
Брауна также поддержали губернатор штата Орегон Кэтрин Браун и губернатор штата Вашингтон Джей Инсли. По их словам, решение об открытии федеральных вод для бурения скважин является «опрометчивым и недальновидным». Все трое являются представителями Демократической партии США. Губернаторы пообещали сделать «все, что нужно», чтобы остановить действия администрации Трампа.
О грядущем открытии вод Западного побережья США для бурения скважин накануне сообщал Bloobmerg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Официально об этом будет объявлено в ближайшие дни, но содержание разрешения может быть изменено после публичных обсуждений и экологической оценки.
Согласно действующему законодательству США, продажа прав на бурение новых скважин в акваториях Атлантического океана, Северного Ледовитого океана и восточных частей Мексиканского залива запрещена до 2022 года. Его ввел бывший президент США Барак Обама в декабре 2016 года. В марте 2017 года администрация Трампа сообщила о планах передать в аренду участки шельфа в Мексиканском заливе площадью около 295 тыс. кв. км.