В Калужской области жертвами пожара в дачном доме стали две девочки

В Калужской области жертвами пожара в частном доме стали две несовершеннолетние. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Как отмечается в сообщении, инцидент произошел в ночь на 4 января в садоводческом товариществе «Истье» в Жуковском районе. Как полагает следствие, 2 января 37-летняя жительница Московской области приехала в дачный дом вместе со своей 14-летней дочерью и 16-летней племянницей, чтобы отметить новогодние праздники. С ними приехал 68-летний дядя женщины.

В ночь на 4 января взрослые включили электрический обогреватель и легли спать на первом этаже. Девочки решили включить у себя на мансардном этаже два обогревателя и тоже уснули. Ночью женщина и ее дядя проснулись от детского крика и увидели дым и огонь, который выходил со второго этажа дома. Подняться наверх они не смогли, потому что мансарда была объята пламенем, а лестница частично обрушилась.

Женщина и мужчина выбежали на улицу и пытались подобраться к мансарде с помощью приставной лестницы через окно, но не смогли из-за языков пламени. В результате девочки погибли.

По факту произошедшего Следственный комитет начал проверку. В ведомстве полагают, что причиной пожара, по предварительным данным, стали перегрузка и оплавление электросети дома в результате превышения предельного напряжения, так как в сеть были включены три электрообогревателя.